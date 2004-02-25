Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 08.02.1906
Дата смерти25.02.2004
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.02.1906
Отец: Крайнев Иван Семенович
Мать: Крайнева Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсунский Михаил Моисеевич
Отец ребёнка: Корсунский Моисей Израилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсунский Моисей Израилевич
Бракосочетание
09.09.1925
Рождение ребёнка
10.10.1942
Сын: Корсунский Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Корсунский Моисей Израилевич
Смерть
25.02.2004