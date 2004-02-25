Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 08.02.1906

Дата смерти

25.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.02.1906

Отец: Крайнев Иван Семенович

Мать: Крайнева Анна Анисимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсунский Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Корсунский Моисей Израилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсунский Лев Моисеевич

Отец ребёнка: Корсунский Моисей Израилевич

Бракосочетание
09.09.1925

Муж: Корсунский Моисей Израилевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.10.1942

Сын: Корсунский Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Корсунский Моисей Израилевич

Харьков, Харківська область
Смерть
25.02.2004
Харьков, Харківська область

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