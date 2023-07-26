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Корсунский Моисей Израилевич

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Место рождения

г.Ростов-на-Дону

Дата рождения

19.04.1903

Дата смерти

06.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1903

Отец: Корсунский Израиль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсунский Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсунский Лев Моисеевич

Мать ребёнка: Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна

Бракосочетание
09.09.1925

Жена: Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.10.1942

Сын: Корсунский Александр Моисеевич

Мать ребёнка: Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна

Харьков, Харківська область
Смерть
06.10.1976

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