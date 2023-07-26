Корсунский Моисей Израилевич
Место рожденияг.Ростов-на-Дону
Дата рождения19.04.1903
Дата смерти06.10.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1903
Отец: Корсунский Израиль
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсунский Михаил Моисеевич
Мать ребёнка: Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна
Бракосочетание
09.09.1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.10.1942
Сын: Корсунский Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна
Харьков, Харківська область
Смерть
06.10.1976