Сердюк (Евтеева) Нина Федоровна
Место рождениягор. Кропоткин Краснодарского края (ст. Кавказская)
Дата рождения21.04.1926
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калитин Леонид
Рождение ребёнка
10.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сердюк Эдуард Григорьевич
Смерть
2009