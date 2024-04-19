Сердюк (Евтеева) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк (Евтеева) Нина Федоровна

Сердюк (Евтеева) Нина Федоровна

avatar

Место рождения

гор. Кропоткин Краснодарского края (ст. Кавказская)

Дата рождения

21.04.1926

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1926

Отец: Евтеев Фёдор Ефремович

Мать: Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Эдуард Григорьевич

Рождение ребёнка
03.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калитин Леонид

Рождение ребёнка
10.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердюк Эдуард Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.