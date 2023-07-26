Сердюк Эдуард Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сердюк (Евтеева) Нина Федоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2001