Сердюк Эдуард Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Эдуард Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюк (Евтеева) Нина Федоровна

Рождение ребёнка
10.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердюк (Евтеева) Нина Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2001

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