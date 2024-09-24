Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Александр Симеонович
Место рождения
Дата рождения24.08.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна
Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Симеонова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна
Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Симеонова) Акилина Александровна
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна
Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна
Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Стефан Александрович
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна
Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Трофим Александрович
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна
Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна
Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Симеонова) Агрипина Александровна
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна
Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иоанн (Иван) Александрович
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна
Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Симеонова) Васса Александровна
Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна