Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Александр Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Александр Симеонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.08.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1792 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

1849 г.р.
1852 г.р.
1855 г.р.
1855 г.р.
1856 г.р.
1859 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1828 ст.

Отец: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Мать: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1847 ст.

Жена: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1849 ст.

Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1852 ст.

Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Симеонова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1855 ст.

Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Симеонова) Акилина Александровна

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1855 ст.

Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1856 ст.

Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Стефан Александрович

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1859 ст.

Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Трофим Александрович

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1861 ст.

Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1864 ст.

Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Симеонова) Агрипина Александровна

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1865 ст.

Сын: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иоанн (Иван) Александрович

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1866 ст.

Дочь: Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Симеонова) Васса Александровна

Мать ребёнка: Терентьева-Шафранова (Стефанова) Матрона Львовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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