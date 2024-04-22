Симеонов Феодор Александрович
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Жена: Пераскева Яковлевна
Сын: Симеонов Филипп Феодорович
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Сын: Симеонов Григорий Феодорович
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Дочь: Симеонова-Карпухина Дарья Феодоровна
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Дочь: Симеонова-Карпухина Матрона Феодоровна
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Сын: Симеонов Николай Феодорович
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Сын: Симеонов-Карпухин Иоанн(Иван) Феодорович
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Сын: Симеонов-Карпухин Тимофей Феодорович
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Дочь: Симеонова-Карпухина Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Сын: Симеонов-Карпухин Петр Феодорович
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Сын: Симеонов-Карпухин Иоанн (Иван) Феодорович
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна
Сын: Симеонов-Карпухин Иаков (Яков) Феодорович
Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна