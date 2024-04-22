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Симеонов Феодор Александрович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.05.1869

Жена: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Сын: Симеонов Филипп Феодорович

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1874 ст.

Сын: Симеонов Григорий Феодорович

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1876 ст.

Сын: Симеонов Василий Феодор

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1877 ст.

Дочь: Симеонова-Карпухина Дарья Феодоровна

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.

Дочь: Симеонова-Карпухина Матрона Феодоровна

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.05.1880 ст.

Сын: Симеонов Николай Феодорович

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1881 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин Иоанн(Иван) Феодорович

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1884 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин Тимофей Феодорович

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.

Дочь: Симеонова-Карпухина Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1887 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин Петр Феодорович

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1887 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин Иоанн (Иван) Феодорович

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1888 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин Иаков (Яков) Феодорович

Мать ребёнка: Пераскева Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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