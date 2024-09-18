Яковлева-Авксентьева-Дарвина (Иванова) Пераскева Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Авксентьев-Дарвин (Яковлев) Иаков (Яков) Иванович
Муж: не указан
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Филипп Феодорович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Анна Феодоровна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Григорий Феодорович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Василий Феодор
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Дарья Феодоровна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Матрона Феодоровна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Николай Феодорович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Иоанн(Иван) Феодорович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Тимофей Феодорович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Мария Феодоровна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Петр Феодорович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Иоанн (Иван) Феодорович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Иаков (Яков) Феодорович
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович
Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Наталья Феодоровна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович