Яковлева-Авксентьева-Дарвина (Иванова) Пераскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева-Авксентьева-Дарвина (Иванова) Пераскева Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.10.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1849 г.р.

Дети

1870 г.р.
1872 г.р.
1874 г.р.
1876 г.р.
1877 г.р.
1878 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1851 ст.

Отец: Авксентьев-Дарвин (Яковлев) Иаков (Яков) Иванович

Мать: Дмитриева-Борисова (Макарова) Ефимия Дорофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.05.1869 ст.

Муж: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.05.1869 ст.

Муж: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Филипп Феодорович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1872 ст.

Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Анна Феодоровна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1874 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Григорий Феодорович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1876 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Василий Феодор

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1877 ст.

Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Дарья Феодоровна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.

Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Матрона Феодоровна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.05.1880 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Николай Феодорович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1881 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Иоанн(Иван) Феодорович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1884 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Тимофей Феодорович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.

Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Мария Феодоровна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1887 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Петр Феодорович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1887 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Иоанн (Иван) Феодорович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1888 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Иаков (Яков) Феодорович

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1891 ст.

Дочь: Симеонова-Никифорова-Карпова-Дмитриева-Карпухина (Александрова) Наталья Феодоровна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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