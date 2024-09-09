Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

1764 г.р.

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: Дмитриев Никифор Карпович

Мать: (Григорьева) Евдокия Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1811 ст.

Жена: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1812 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Василий Симеонович

Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1813 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Петр Симеонович

Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1814 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Евдокий (Феодосий) Симеонович

Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1819 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Макар Симеонович

Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1823 ст.

Дочь: Карпова-Дмитриева (Никифорова) Анна Симеоновна

Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1828 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Александр Симеонович

Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1833 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Симеон (Илья) Симеонович

Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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