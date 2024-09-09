Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович
Место рождения
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Василий Симеонович
Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Петр Симеонович
Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Евдокий (Феодосий) Симеонович
Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна
Сын: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Макар Симеонович
Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна
Дочь: Карпова-Дмитриева (Никифорова) Анна Симеоновна
Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Александр Симеонович
Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Симеон (Илья) Симеонович
Мать ребёнка: Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна