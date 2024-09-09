Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.01.1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1766 г.р.

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1792 ст.

Отец: Еремеев Маркел Петрович

Мать: (Павлова) Екатерина Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1811 ст.

Муж: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1812 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Василий Симеонович

Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1813 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Петр Симеонович

Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1814 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Евдокий (Феодосий) Симеонович

Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1819 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев (Никифоров) Макар Симеонович

Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1823 ст.

Дочь: Карпова-Дмитриева (Никифорова) Анна Симеоновна

Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1828 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Александр Симеонович

Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1833 ст.

Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Симеон (Илья) Симеонович

Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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