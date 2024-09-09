Потапова (Петрова) Ксения(Аксинья) Маркеловна
Место рождения
Дата рождения12.01.1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1792 ст.
Бракосочетание
20.01.1811 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1812 ст.
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Василий Симеонович
Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович
Рождение ребёнка
28.06.1813 ст.
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Петр Симеонович
Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович
Рождение ребёнка
25.08.1814 ст.
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Евдокий (Феодосий) Симеонович
Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович
Рождение ребёнка
16.03.1819 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1823 ст.
Дочь: Карпова-Дмитриева (Никифорова) Анна Симеоновна
Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович
Рождение ребёнка
24.08.1828 ст.
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Александр Симеонович
Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович
Рождение ребёнка
11.07.1833 ст.
Сын: Карпов-Дмитриев-Карпухин (Никифоров) Симеон (Илья) Симеонович
Отец ребёнка: Дмитриев (Карпов) Симеон Никифорович
Смерть
Неизвестно