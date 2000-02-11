Бойко Николай Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1932
Дата смерти11.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1932
Отец: Бойко Федот Михайлович
Мать: Бойко Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
25.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Екатерина Васильевна
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.2000