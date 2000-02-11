Бойко Николай Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Николай Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1932

Дата смерти

11.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1932

Отец: Бойко Федот Михайлович

Мать: Бойко Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
25.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Екатерина Васильевна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Екатерина Васильевна

Смерть
11.02.2000
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