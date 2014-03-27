Бойко Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

27.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Николай Федотович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Николай Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Николай Федотович

Смерть
27.03.2014
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