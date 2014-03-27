Бойко Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти27.03.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Николай Федотович
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Николай Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.2014