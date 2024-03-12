Бойко (Попова) Ольга Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойко (Попова) Ольга Захаровна

Бойко (Попова) Ольга Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1911

Дата смерти

30.07.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.
Около 1931 г.р.
1932 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1929

Муж: Бойко Федот Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Бойко Василий Федотович

Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович

Рождение ребёнка
01.06.1932

Сын: Бойко Николай Федотович

Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович

Рождение ребёнка
25.08.1936

Сын: Бойко Владимир Федотович

Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович

Смерть
30.07.1994
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close