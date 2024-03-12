Бойко (Попова) Ольга Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1911
Дата смерти30.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1929
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1932
Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1936
Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Федот Михайлович
Смерть
30.07.1994
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область