Бойко Владимир Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1936
Дата смерти11.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936
Отец: Бойко Федот Михайлович
Мать: Бойко Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
10.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.2016