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Бойко Владимир Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1936

Дата смерти

11.02.2016

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936

Отец: Бойко Федот Михайлович

Мать: Бойко Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
10.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
08.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.2016
Кострома, город Кострома, Костромская область
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