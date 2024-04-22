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Бойко Федот Михайлович

Место рождения

Рогозна, Київська область

Дата рождения

1904

Дата смерти

14.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бойко Михаил Романович

Мать: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
Бракосочетание
26.01.1929

Жена: Бойко Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Бойко Василий Федотович

Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
01.06.1932

Сын: Бойко Николай Федотович

Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
25.08.1936

Сын: Бойко Владимир Федотович

Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
03.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна

Смерть
14.01.1944
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