Бойко Федот Михайлович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти14.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бойко Михаил Романович
Мать: Бойко Юлiанiя Евфимiева
Бракосочетание
26.01.1929
Жена: Бойко Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
01.06.1932
Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
25.08.1936
Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
03.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Ольга Захаровна
Смерть
14.01.1944