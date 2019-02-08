Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1945

Дата смерти

08.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1945

Отец: Федюнин Михаил Петрович

Мать: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
05.05.1971

Сын: Бодров Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Бодров Сергей Валерьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.02.1977

Дочь: Ханхабаева (Бодрова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Бодров Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
07.08.1982

Дочь: Кравцова (Бодрова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Бодров Сергей Валерьевич

Смерть
08.02.2019

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