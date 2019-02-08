Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1945
Дата смерти08.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1945
Рождение ребёнка
05.05.1971
Отец ребёнка: Бодров Сергей Валерьевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.02.1977
Дочь: Ханхабаева (Бодрова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Бодров Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
07.08.1982
Дочь: Кравцова (Бодрова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Бодров Сергей Валерьевич
Смерть
08.02.2019