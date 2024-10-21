Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна 27.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1925

Отец: Дубровин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1945

Дочь: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Федюнин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
22.10.1949

Дочь: Романовская (Федюнина) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Федюнин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
27.07.1951

Дочь: Филиппова (Федюнина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Федюнин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
13.05.1953

Сын: Федюнин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Федюнин Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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