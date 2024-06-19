Филиппова (Федюнина) Валентина Михайловна 27.07.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова (Федюнина) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1951

Отец: Федюнин Михаил Петрович

Мать: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Анатолий Васильевия

Рождение ребёнка
30.09.1972

Дочь: Филиппова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Васильевия

Рождение ребёнка
07.03.1974

Дочь: Филиппова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Васильевия

Рождение ребёнка
07.12.1984

Дочь: Филиппова Ксения Анатольевна

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Васильевия

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