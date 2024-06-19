Филиппова (Федюнина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1972
Дочь: Филиппова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Васильевия
Рождение ребёнка
07.03.1974
Дочь: Филиппова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Васильевия
Рождение ребёнка
07.12.1984
Дочь: Филиппова Ксения Анатольевна
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Васильевия