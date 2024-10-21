Федюнин Михаил Петрович 22.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федюнин Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1914

Дата смерти

20.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1914

Отец: Федюнин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1945

Дочь: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
22.10.1949

Дочь: Романовская (Федюнина) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
27.07.1951

Дочь: Филиппова (Федюнина) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
13.05.1953

Сын: Федюнин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна

Смерть
20.07.1978

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