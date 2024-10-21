Федюнин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1914
Дата смерти20.07.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1914
Отец: Федюнин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1945
Дочь: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
22.10.1949
Дочь: Романовская (Федюнина) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1951
Дочь: Филиппова (Федюнина) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
13.05.1953
Сын: Федюнин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Федюнина (Дубровина) Клавдия Павловна
Смерть
20.07.1978