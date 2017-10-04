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Бодров Сергей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1950

Дата смерти

04.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1950

Отец: Бодров Валерий Михайлович

Мать: Бодрова (Аносова) Галина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
05.05.1971

Сын: Бодров Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.02.1977

Дочь: Ханхабаева (Бодрова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1982

Дочь: Кравцова (Бодрова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна

Смерть
04.10.2017

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