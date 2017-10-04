Бодров Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1950
Дата смерти04.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1971
Мать ребёнка: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.02.1977
Дочь: Ханхабаева (Бодрова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1982
Дочь: Кравцова (Бодрова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна
Смерть
04.10.2017