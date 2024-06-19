Бодров Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1991
Дочь: Черенкова (Бодрова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.08.1994
Дочь: Бодрова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия