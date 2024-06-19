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Бодров Алексей Сергеевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

05.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1971

Отец: Бодров Сергей Валерьевич

Мать: Бодрова (Федюнина) Людмила Михайловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
22.04.1991

Дочь: Черенкова (Бодрова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.08.1994

Дочь: Бодрова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

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