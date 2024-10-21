Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна 07.08.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна

Место рождения

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1971

Отец: Дудников Владимир Иванович

Мать: Дудникова (Озерова) Зоя Валентиновна

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодров Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
22.04.1991

Дочь: Черенкова (Бодрова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Бодров Алексей Сергеевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.08.1994

Дочь: Бодрова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Бодров Алексей Сергеевич

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

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