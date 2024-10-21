Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения07.08.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1991
Дочь: Черенкова (Бодрова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Бодров Алексей Сергеевич
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.08.1994
Дочь: Бодрова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Бодров Алексей Сергеевич
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия