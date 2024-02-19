Дудников Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1947
Дата смерти19.02.2024
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1947
Отец: Дудников Иван Михайлович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1971
Дочь: Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Дудникова (Озерова) Зоя Валентиновна
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
19.02.2024