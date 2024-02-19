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Дудников Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1947

Дата смерти

19.02.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1947

Отец: Дудников Иван Михайлович

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
07.08.1971

Дочь: Бодрова (Дудникова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Дудникова (Озерова) Зоя Валентиновна

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
19.02.2024

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