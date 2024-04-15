Ковалева Парасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Парасковья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1874 ст.

Сын: Ковалев Роман Нестерович

Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76Y-6?i=711&cc=3511744
Рождение ребёнка
18.01.1878 ст.

Дочь: Полякова Анна Нестеровна

Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.05.1881 ст.

Сын: Ковалев Николай Нестерович

Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.02.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Архип Николаевич Котенко
Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.

Сын: Ковалев Касьян Нестерович

Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G959-G?i=326&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.02.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Николаевич Котенко
Рождение ребёнка
28.03.1887 ст.

Сын: Ковалев Иван Нестерович

Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович

Кровное, Сумська область
Восприемник
29.06.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Николаевич Котенко
Рождение ребёнка
09.02.1890 ст.

Дочь: Агафья Нестеровна

Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Нестор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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