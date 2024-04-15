Ковалева Парасковья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
17.11.1874 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76Y-6?i=711&cc=3511744
Рождение ребёнка
18.01.1878 ст.
Дочь: Полякова Анна Нестеровна
Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович
Рождение ребёнка
10.05.1881 ст.
Сын: Ковалев Николай Нестерович
Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович
Восприемник
19.02.1883 ст.
Архип Николаевич Котенко
Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.
Сын: Ковалев Касьян Нестерович
Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G959-G?i=326&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.02.1886 ст.
Федор Николаевич Котенко
Рождение ребёнка
28.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович
Восприемник
29.06.1889 ст.
Павел Николаевич Котенко
Рождение ребёнка
09.02.1890 ст.
Дочь: Агафья Нестеровна
Отец ребёнка: Ковалев Нестор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно