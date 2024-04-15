Ковалев Роман Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Роман Нестерович

Ковалев Роман Нестерович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1874 ст.

Отец: Ковалев Нестор Семенович

Мать: Ковалева Парасковья Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76Y-6?i=711&cc=3511744
Крещение
18.11.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
12.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефимия Яковлевна Рудоменко
Восприемник
13.12.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Яковлевич Рудоменко
Бракосочетание
01.11.1898 ст.

Жена: Ковалева Анастасия Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z9-C?i=113&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.

Дочь: Ковалева Неонила Романовна

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.05.1907 ст.

Сын: Ковалев Афанасий Романович

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2GT?i=794&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close