Ковалев Роман Нестерович
Место рождения
Дата рождения17.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1874 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76Y-6?i=711&cc=3511744
Крещение
18.11.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
12.09.1891 ст.
Ефимия Яковлевна Рудоменко
Восприемник
13.12.1896 ст.
Даниил Яковлевич Рудоменко
Бракосочетание
01.11.1898 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z9-C?i=113&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.
Дочь: Ковалева Неонила Романовна
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1907 ст.
Сын: Ковалев Афанасий Романович
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2GT?i=794&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно