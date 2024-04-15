Ковалев Афанасий Романович
Место рождения
Дата рождения01.05.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2GT?i=794&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.05.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник - Черненко Иван Васильевич | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно