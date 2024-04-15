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Ковалев Нестор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
29.12.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Анисья Григорьевна Гончаренко
Восприемник
18.02.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Евдокия Григорьевна Гончаренко
Рождение ребёнка
17.11.1874 ст.

Сын: Ковалев Роман Нестерович

Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76Y-6?i=711&cc=3511744
Восприемник
01.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Григорьевич Гончаренко
Рождение ребёнка
18.01.1878 ст.

Дочь: Полякова Анна Нестеровна

Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.09.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Михайловна Романко
Восприемник
22.01.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Михайлович Романченко
Рождение ребёнка
10.05.1881 ст.

Сын: Ковалев Николай Нестерович

Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.

Сын: Ковалев Касьян Нестерович

Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G959-G?i=326&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.03.1887 ст.

Сын: Ковалев Иван Нестерович

Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.02.1890 ст.

Дочь: Агафья Нестеровна

Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.10.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Артемий Яковлевич Романченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Парасковья Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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