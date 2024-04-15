Ковалев Нестор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
29.12.1872 ст.
Анисья Григорьевна Гончаренко
Восприемник
18.02.1874 ст.
Евдокия Григорьевна Гончаренко
Рождение ребёнка
17.11.1874 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76Y-6?i=711&cc=3511744
Восприемник
01.01.1877 ст.
Даниил Григорьевич Гончаренко
Рождение ребёнка
18.01.1878 ст.
Дочь: Полякова Анна Нестеровна
Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна
Восприемник
22.09.1879 ст.
Ефросиния Михайловна Романко
Восприемник
22.01.1881 ст.
Григорий Михайлович Романченко
Рождение ребёнка
10.05.1881 ст.
Сын: Ковалев Николай Нестерович
Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.
Сын: Ковалев Касьян Нестерович
Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G959-G?i=326&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.03.1887 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
09.02.1890 ст.
Дочь: Агафья Нестеровна
Мать ребёнка: Ковалева Парасковья Трофимовна
Восприемник
20.10.1890 ст.
Артемий Яковлевич Романченко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно