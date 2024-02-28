Ковалев Николай Нестерович
Место рождения
Дата рождения10.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1881 ст.
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Жена: Ковалева Мария Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSQ-C?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Мария Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-Y?i=627&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.
Сын: Ковалев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Ковалева Мария Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ8-W?i=827&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
26.03.1905 ст.
Мария Степановна Рудоменко
Восприемник
30.01.1906 ст.
Анна Ивановна Криводуб
Крещение
10.05.? ст.
Восприемники: Даниил Антонович Демяненко, Александра Лукьяновна Демяненко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно