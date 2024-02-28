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Ковалев Николай Нестерович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.05.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1881 ст.

Отец: Ковалев Нестор Семенович

Мать: Ковалева Парасковья Трофимовна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Жена: Ковалева Мария Петровна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSQ-C?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.

Сын: Ковалев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ковалева Мария Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-Y?i=627&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Сын: Ковалев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Ковалева Мария Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ8-W?i=827&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
26.03.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Степановна Рудоменко
Восприемник
30.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Ивановна Криводуб
Крещение
10.05.? ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Даниил Антонович Демяненко, Александра Лукьяновна Демяненко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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