Ковалева Агриппина Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1907 ст.
Дата смерти10.08.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ9D?i=802&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
20.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
10.08.1908 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKX-9?i=317&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.08.1908 ст.
на кладбище д. Кровной