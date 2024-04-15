Полякова (Ковалева) Анна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Ковалева) Анна Нестеровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

18.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1878 ст.

Отец: Ковалев Нестор Семенович

Мать: Ковалева Парасковья Трофимовна

Кровное, Сумська область
Крещение
18.01.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
18.09.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Семенович Маяченко
Бракосочетание
09.02.1900 ст.

Муж: Поляков Федор Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-C?i=385&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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