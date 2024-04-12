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Семизоров Яков Абрамович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Семизоров Абрам Андреевич

Мать: Семизорова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Семизоров (мл. Вахмистр) Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: Семизорова Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Филатова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Семизорова Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Семизорова Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семизорова Анастасия

Смерть
После 1831
Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, РСФСР, СССР
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