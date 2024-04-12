Семизоров Яков Абрамович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Семизоров Абрам Андреевич
Мать: Семизорова ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семизоров (мл. Вахмистр) Игнатий Яковлевич
Мать ребёнка: Семизорова Анастасия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Филатова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Семизорова Анастасия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Семизорова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семизорова Анастасия
Смерть
После 1831
Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, РСФСР, СССР