Семизоров (мл. вахмистр) Игнатий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семизоров (мл. вахмистр) Игнатий Яковлевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

15.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Семизоров Яков Абрамович

Мать: Семизорова Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.10.1865

Жена: Семизорова Татьяна Кондратьева

Рождение ребёнка
07.03.1881

Сын: Семизоров Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Семизорова Татьяна Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербургский 1-й уланский полк
Смерть
15.10.1901
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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