Семизоров (мл. вахмистр) Игнатий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти15.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Семизоров Яков Абрамович
Мать: Семизорова Анастасия
Бракосочетание
10.10.1865
Рождение ребёнка
07.03.1881
Сын: Семизоров Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Семизорова Татьяна Кондратьева
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербургский 1-й уланский полк
Смерть
15.10.1901