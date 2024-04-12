Семизоров Александр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1881
Бракосочетание
10.01.1900
Рождение ребёнка
24.12.1900
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова
Рождение ребёнка
28.03.1902
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова
Рождение ребёнка
28.03.1902
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова
Рождение ребёнка
27.07.1904
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова
Рождение ребёнка
26.10.1906
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова
Рождение ребёнка
17.08.1908
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова
Смерть
Неизвестно