Семизоров Александр Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемизоров Александр Игнатьевич

Семизоров Александр Игнатьевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1881

Отец: Семизоров (мл. Вахмистр) Игнатий Яковлевич

Мать: Семизорова Татьяна Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1900

Жена: Семизорова Анна Фатьянова

Рождение ребёнка
24.12.1900

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1902

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1902

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1904

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1908

Дочь: Софья Александровна

Мать ребёнка: Семизорова Анна Фатьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close