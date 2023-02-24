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Семизорова Анна Фатьянова

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Место рождения

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

27.01.1879

Дата смерти

02.09.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1879

Отец: Фатьянов Степан Вуколович

Мать: Фатьянова Клавдия Дмитриевна

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.01.1900

Муж: Семизоров Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.12.1900

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1902

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1902

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1904

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1908

Дочь: Софья Александровна

Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.09.1919
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: брюшной тиф
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