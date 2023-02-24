Семизорова Анна Фатьянова
Место рожденияСело Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения27.01.1879
Дата смерти02.09.1919
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1879
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.01.1900
Рождение ребёнка
24.12.1900
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.03.1902
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.03.1902
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.07.1904
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.10.1906
Дочь: Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.08.1908
Дочь: Софья Александровна
Отец ребёнка: Семизоров Александр Игнатьевич
Смерть
02.09.1919
Причина смерти: брюшной тиф