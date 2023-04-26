Фатьянова Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
27.01.1879
Дочь: Семизорова Анна Фатьянова
Отец ребёнка: Фатьянов Степан Вуколович
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1881
Сын: Фатьянов Василий Степанович
Отец ребёнка: Фатьянов Степан Вуколович
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1883
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Фатьянов Степан Вуколович
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния