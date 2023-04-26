Фатьянова Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатьянова Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1879

Дочь: Семизорова Анна Фатьянова

Отец ребёнка: Фатьянов Степан Вуколович

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1881

Сын: Фатьянов Василий Степанович

Отец ребёнка: Фатьянов Степан Вуколович

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1883

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Фатьянов Степан Вуколович

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Степан Вуколович

Смерть
Неизвестно
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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