Фатьянов Степан Вуколович
Место рожденияСело Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фатьянов Вукол
Мать: ?
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1879
Дочь: Семизорова Анна Фатьянова
Мать ребёнка: Фатьянова Клавдия Дмитриевна
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1881
Сын: Фатьянов Василий Степанович
Мать ребёнка: Фатьянова Клавдия Дмитриевна
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1883
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Фатьянова Клавдия Дмитриевна
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно