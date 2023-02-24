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Фатьянов Степан Вуколович

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Место рождения

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатьянов Вукол

Мать: ?

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1879

Дочь: Семизорова Анна Фатьянова

Мать ребёнка: Фатьянова Клавдия Дмитриевна

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1881

Сын: Фатьянов Василий Степанович

Мать ребёнка: Фатьянова Клавдия Дмитриевна

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1883

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Фатьянова Клавдия Дмитриевна

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатьянова Клавдия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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