Фатьянов Вукол
Место рожденияСело Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Григорий Вуколович
Мать ребёнка: ?
Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Степан Вуколович
Мать ребёнка: ?
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно