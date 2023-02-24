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Фатьянов Григорий Вуколович

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Место рождения

Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатьянов Вукол

Мать: ?

Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1892

Сын: Фатьянов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Фатьянова Екатерина Андреевна

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1894

Сын: Фатьянов Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Фатьянова Екатерина Андреевна

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатьянова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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