Фатьянов Григорий Вуколович
Место рожденияСело Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатьянов Вукол
Мать: ?
Село Дмитриевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1892
Сын: Фатьянов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Фатьянова Екатерина Андреевна
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1894
Сын: Фатьянов Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Фатьянова Екатерина Андреевна
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно