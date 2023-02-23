Фатьянова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1892
Сын: Фатьянов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Фатьянов Григорий Вуколович
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1894
Сын: Фатьянов Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Фатьянов Григорий Вуколович
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния