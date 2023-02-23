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Фатьянова Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1892

Сын: Фатьянов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Фатьянов Григорий Вуколович

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1894

Сын: Фатьянов Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Фатьянов Григорий Вуколович

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Григорий Вуколович

Смерть
Неизвестно
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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