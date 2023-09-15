Семизорова Анастасия
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семизоров (мл. Вахмистр) Игнатий Яковлевич
Отец ребёнка: Семизоров Яков Абрамович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Филатова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Семизоров Яков Абрамович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Семизоров Яков Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно