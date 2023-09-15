Семизорова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семизорова Анастасия

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Семизоров (мл. Вахмистр) Игнатий Яковлевич

Отец ребёнка: Семизоров Яков Абрамович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Филатова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Семизоров Яков Абрамович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Семизоров Яков Абрамович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семизоров Яков Абрамович

Смерть
Неизвестно
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