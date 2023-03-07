Филатова (Семизорова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Семизорова) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

27.06.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Семизоров Яков Абрамович

Мать: Семизорова Анастасия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1853

Муж: Филатов Иван Феофилактович

Рождение ребёнка
20.01.1862

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Коннова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Филатов Иван Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Реброва Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1872

Сын: Филатов Харитон Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
27.06.1909
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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