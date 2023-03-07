Филатова (Семизорова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти27.06.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Семизоров Яков Абрамович
Мать: Семизорова Анастасия
Бракосочетание
18.?.1853
Рождение ребёнка
20.01.1862
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Коннова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Реброва Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович
Рождение ребёнка
21.09.1872
Отец ребёнка: Филатов Иван Феофилактович
Смерть
27.06.1909