Филатов Иван Феофилактович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти07.12.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Филатов Феофилакт Афанасьевич
Мать: Филатова жена
Бракосочетание
18.?.1853
Рождение ребёнка
20.01.1862
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Коннова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Реброва Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.09.1872
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна
Смерть
07.12.1899