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Филатов Иван Феофилактович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

07.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Филатов Феофилакт Афанасьевич

Мать: Филатова жена

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.?.1853

Жена: Филатова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
20.01.1862

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Коннова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Филатов Иван Иванович

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Реброва Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1872

Сын: Филатов Харитон Иванович

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
07.12.1899
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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