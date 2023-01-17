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Филатов Иван Иванович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Филатов Иван Феофилактович

Мать: Филатова Евдокия Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.11.1885

Жена: Филатова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
27.12.1886

Дочь: Демина - Костина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Филатов Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1890

Сын: Филатов Федор Иванович

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1892

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1899

Сын: Филатов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1902

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1903

Сын: Филатов Вов Александр Иванович

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Филатов Вов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1912
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