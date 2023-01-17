Филатов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
08.11.1885
Жена: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
27.12.1886
Дочь: Демина - Костина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
05.08.1888
Сын: Филатов Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
20.12.1890
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
18.06.1892
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
02.08.1899
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
06.10.1902
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
02.09.1903
Сын: Филатов Вов Александр Иванович
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
22.09.1912
Сын: Филатов Вов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Филатова Ольга Яковлевна
Смерть
После 1912