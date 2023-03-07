Филатов ВОВ Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения02.09.1903
Дата смерти04.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1903
Отец: Филатов Иван Иванович
Мать: Филатова Ольга Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Образование
Неизвестно
малограмотный
Военная служба
Неизвестно
Барановский РВК, Пензенская обл., Барановский р-н
Смерть
04.12.1941
Тульская область
Причина смерти: пропал без вести