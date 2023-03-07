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Филатов ВОВ Александр Иванович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

02.09.1903

Дата смерти

04.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1903

Отец: Филатов Иван Иванович

Мать: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Образование
Неизвестно
малограмотный
Военная служба
Неизвестно
Барановский РВК, Пензенская обл., Барановский р-н
Смерть
04.12.1941
Тульская область
Причина смерти: пропал без вести
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