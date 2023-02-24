Филатова (Лебедева) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Лебедева) Ольга Яковлевна

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Место рождения

Село Холстовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лебедев (псаломщик С. Холстовка) Яков Григорьевич

Мать: не указана

Село Холстовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.11.1885

Муж: Филатов Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1886

Дочь: Демина - Костина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Филатов Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1890

Сын: Филатов Федор Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1892

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1899

Сын: Филатов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1902

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1903

Сын: Филатов Вов Александр Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Филатов Вов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1912
Россия
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