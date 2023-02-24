Филатова (Лебедева) Ольга Яковлевна
Место рожденияСело Холстовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Лебедев (псаломщик С. Холстовка) Яков Григорьевич
Мать: не указана
Село Холстовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.11.1885
Рождение ребёнка
27.12.1886
Дочь: Демина - Костина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1888
Сын: Филатов Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1890
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1892
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1899
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1902
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1903
Сын: Филатов Вов Александр Иванович
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1912
Сын: Филатов Вов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович
Смерть
После 1912
Россия