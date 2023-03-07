Демина - Костина (Филатова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.12.1886
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1886
Отец: Филатов Иван Иванович
Мать: Филатова Ольга Яковлевна
Бракосочетание
14.?.1908
Рождение ребёнка
16.02.1909
Отец ребёнка: Демин - Костин Сергей Исаевич
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1917
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Демин - Костин Сергей Исаевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1917