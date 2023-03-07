Демина - Костина (Филатова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина - Костина (Филатова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

27.12.1886

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1886

Отец: Филатов Иван Иванович

Мать: Филатова Ольга Яковлевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
14.?.1908

Муж: Демин - Костин Сергей Исаевич

Рождение ребёнка
16.02.1909

Сын: Костин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Демин - Костин Сергей Исаевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1917

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Демин - Костин Сергей Исаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1917
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