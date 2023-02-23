Семизорова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Семизоров Антон Абрамович
Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагея Абрамовна
Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семизоров (рекрут) Трофим Абрамович
Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрена Абрамовна
Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич
Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Смерть
До 1835