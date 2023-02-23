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Семизорова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Семизоров Яков Абрамович

Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Семизоров Антон Абрамович

Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагея Абрамовна

Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Семизоров (рекрут) Трофим Абрамович

Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрена Абрамовна

Отец ребёнка: Семизоров Абрам Андреевич

Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Смерть
До 1835
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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