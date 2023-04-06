Семизоров Абрам Андреевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Семизорова ?
Рождение ребёнка
1801
Сын: Семизоров Антон Абрамович
Мать ребёнка: Семизорова ?
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагея Абрамовна
Мать ребёнка: Семизорова ?
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семизоров (рекрут) Трофим Абрамович
Мать ребёнка: Семизорова ?
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрена Абрамовна
Мать ребёнка: Семизорова ?
Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Смерть
Неизвестно