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Семизоров Абрам Андреевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Семизоров Яков Абрамович

Мать ребёнка: Семизорова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Семизоров Антон Абрамович

Мать ребёнка: Семизорова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагея Абрамовна

Мать ребёнка: Семизорова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Семизоров (рекрут) Трофим Абрамович

Мать ребёнка: Семизорова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрена Абрамовна

Мать ребёнка: Семизорова ?

Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Смерть
Неизвестно
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