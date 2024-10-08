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Сенюшкин Ефим Феопентович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Сенюшкин Феопент Антонович

Мать: Сенюшкина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенюшкина Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Офентьев Павел Евфимович

Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сенюшкин Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Офентьев Фома Ефимович

Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Сенюшкина) Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Сенюшкина) Матрёна Ефимовна

Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сенюшкин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Сенюшкина) Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова

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