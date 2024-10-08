Сенюшкин Ефим Феопентович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Сенюшкин Феопент Антонович
Мать: Сенюшкина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сенюшкин Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Сенюшкина) Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Сенюшкина) Матрёна Ефимовна
Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Сенюшкина) Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Сенюшкина Аксинья Ефимова