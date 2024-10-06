Сенюшкин Феопент Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Сенюшкин Антон Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенюшкина Авдотья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сенюшкин Ефим Феопентович
Мать ребёнка: Сенюшкина Авдотья
Смерть
1848
Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область