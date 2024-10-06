Сенюшкин Феопент Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенюшкин Феопент Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Сенюшкин Антон Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенюшкина Авдотья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сенюшкин Ефим Феопентович

Мать ребёнка: Сенюшкина Авдотья

Смерть
1848
Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

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