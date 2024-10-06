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Сенюшкина Аксинья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенюшкин Ефим Феопентович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Офентьев Павел Евфимович

Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сенюшкин Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Офентьев Фома Ефимович

Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Сенюшкина) Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Сенюшкина) Матрёна Ефимовна

Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сенюшкин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Сенюшкина) Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович

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