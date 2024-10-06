Сенюшкина Аксинья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сенюшкин Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Сенюшкина) Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Сенюшкина) Матрёна Ефимовна
Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Сенюшкина) Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Сенюшкин Ефим Феопентович